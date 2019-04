Johnny Depp (55) möchte noch einmal heiraten! In den vergangenen Monaten sorgte der Fluch der Karibik-Star mit dem Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Amber Heard (33) für Schlagzeilen. Die Schauspielerin unterstellte ihrem einstigen Partner zuletzt sogar, dass er die Absicht hatte, sie umzubringen. Jetzt gibt es aber endlich mal wieder positive Nachrichten von dem 55-Jährigen in Sachen Liebe: Johnny soll wieder verliebt sein – und zwar in eine russische Gogo-Tänzerin!

Bei Polina Glen soll es sich aber keineswegs nur um einen lockeren Flirt handeln. Wie Daily Mail berichtet, möchte der US-Amerikaner sie sogar heiraten und in ihre Heimat ziehen. Die beiden wurden das erste Mal im vergangenen Jahr zusammen in Moskau gesichtet – damals war jedoch noch unklar, um wen es sich bei Johnnys weiblicher Begleitung handelte. Eine Quelle verriet, dass die Tänzerin mit dem Hollywood-Star in seiner Villa in Los Angeles lebe. "Jeder, der ihn besuchen kommt, muss eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben."

Das Paar soll sich im vergangenen Jahr auf einer Party in LA kennengelernt haben. "Andere Frauen in seinem Leben zerreißen ihn und es war sehr leicht für ihn, sich in sie zu verlieben", plauderte der Insider weiter aus. Sollte er mit Polina tatsächlich vor den Traualtar treten, wäre es für Johnny die dritte Ehe.

Getty Images Johnny Depp im Oktober 2018

Instagram / polinaglen Polina Glen, Tänzerin

Getty Images Johnny Depp im Juni 2018

