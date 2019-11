Devon Windsor (25) ist offiziell unter der Haube! Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Victoria's Secret-Model völlig überraschend verkündet, sich mit ihrem Partner Johnny Dexter Barbara verlobt zu haben. Dafür steckte er ihr einen beeindruckenden Klunker an den Finger. Nun haben die beiden ihr Versprechen in die Tat umgesetzt und sind vor den Traualtar getreten – mit einem atemberaubenden Auftritt von Braut Devon!

Bereits am vergangenen Freitag gaben sich Devon und ihr Johnny in einer Kirche auf der Karibikinsel St. Barts das Jawort, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Glücklich schreitet das frisch angetraute Ehepaar – beide ganz in Weiß – aus der Kirche und werden von ihren jubelnden Liebsten begrüßt. Vor allem Devons Kleid wird dabei zum Hingucker: Die Blondine trug ein schulterfreies Spitzenkleid mit langer Schleppe, das nach unten hin immer durchsichtiger wurde – so setzte sie ihre schlanken Modelbeine perfekt in Szene. Auch der Schleier war aus transparentem Stoff mit kleinen Spitzenapplikationen gefertigt. Ihr Look stammt übrigens von dem libanesischen Designer Zuhair Murad.

Doch mit der Trauung am Freitag war die Party noch lange nicht vorbei! Bereits Tage zuvor waren die Gäste am karibischen Traumziel angekommen. Und auch am auf die Hochzeit folgenden Samstag wurde noch mächtig gefeiert – dafür trug Devon ein zweites Dress, das weitaus knapper und glitzriger ausfiel.

Instagram / devwindsor Devon Windsor präsentiert ihren Verlobungsring

Anzeige

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor im November 2019

Anzeige

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de