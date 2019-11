Was läuft denn da zwischen Nadine Klein (34) und Niko Ulanovsky? Seit einigen Wochen sind die ehemalige Bachelorette und der Profieiskunstläufer ein Paar – allerdings nur als Tanzduo bei Dancing on Ice. Doch die Wahlberlinerin schwärmte bereits von dem Deutschrussen: In ihrer Kuppelshow-Staffel hätte es der 22-Jährige laut ihr weit gebracht. Kein Wunder, dass umgehend Flirt-Gerüchte aufkamen. Ob an diesen Spekulationen etwas dran ist, verriet Nadine nun Promiflash.

Nach der ersten Sendung der Eiskunstlauf-Show erklärte die 34-Jährige: "Bei Niko und mir gab es relativ früh diese Gerüchteküche, das gehört ein Stück weit dazu. Wir nehmen es mit Humor, denn wir verstehen uns ja auch wirklich gut." Weil die Chemie zwischen ihnen stimmt, wolle sich die gebürtige Münchnerin auch nicht verstellen. Zudem habe die gute Stimmung einen großen Vorteil. "Das ist viel wert, wenn man befreundet ist und sich privat auch gut versteht. Deswegen: Die Fronten sind geklärt", versicherte Nadine.

Zwischen Niko und ihr wird es also lediglich auf dem Eis richtig funken. Im wahren Leben ist die TV-Bekanntheit nämlich seit Mai dieses Jahres offiziell mit ihrem festen Freund Tim zusammen, der ihr auch bei "Dancing on Ice" die Daumen drückt. "Er unterstützt mich, wo er nur kann, und ist stolz, dass ich mich da so reinknie", berichtete sie kürzlich entzückt im Promiflash-Interview.

Getty Images Niko Ulanovsky und Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein beim Training für "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de