Da kann sich jemand aber wirklich sehen lassen! Seit mehreren Jahrzehnten ist Céline Dion (51) erfolgreich im Musikgeschäft tätig. Zudem mauserte sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin in modischer Hinsicht über die Jahre zu einer wahren Stilikone. Erst vor wenigen Tagen bewies sie mal wieder ihr gutes Gespür für Mode: Céline überraschte bei mehreren Auftritten in besonders stylishen Monochrom-Looks!

Am vergangenen Donnerstag sowie Freitag wurde die 51-Jährige von Fotografen in New York abgelichtet – und das in ziemlich coolen Outfits! Am Donnerstagabend überzeugte die Musikerin in einer kompletten Rot-Kombi. Zu ihrer Satinhose stylte die Familienmutter einen dunkelroten Samtblazer und einen bordeaux-roten Rollkragenpullover. Nur einen Tag später setzte Céline auf eine Allover-Jeans-Garderobe und verblüffte Stunden nach diesem Auftritt in Blau mit einem schwarzen Style vor einem Hotel.

Einige Tage zuvor war ihr monochromer Look allerdings etwas in die Hose gegangen. Am Mittwoch war die Sängerin von Paparazzi dabei erwischt worden, wie sie freudestrahlend Autogramme für Fans geschrieben hatte. Ihr Strahlen konnte jedoch bei Weitem nicht mit ihrem leuchtenden Schlumpf-Look mithalten. Zu einem türkisen Plüschmantel hatte Céline Rock, Schuhe und Strumpfhose in derselben Farbe kombiniert.

ENT / SplashNews.com Céline Dion, Musiklegende

ENT / SplashNews.com Céline Dion, Sängerin

SplashNews.com Céline Dion, Sängerin

Edward Opi / SplashNews.com Céline Dion im November 2019



