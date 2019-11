Was ist nur los bei Miley Cyrus (26) und Cody Simpson (22)? Seit Anfang Oktober sind die beiden Sänger offiziell ein Paar. Seitdem haben sich die US-Amerikanerin und der Australier nicht gerade mit öffentlichen Zuneigungsbekundungen zurückgehalten, selbst ein Partner-Tattoo ließen sich die beiden Künstler bereits stechen. Während das quasi noch verheilt, könnte es bald gecovert werden müssen: Angeblich möchte Miley nicht mehr mit Cody zusammen sein.

Wie ein Insider gegenüber Radar Online mitteilte, stehe es derzeit nicht gut um die Liaison der zwei Blondschöpfe: "Sie legen eine Pause ein, aber wollen Freunde bleiben. Sie hat gesagt, dass sie sich um sich selbst kümmern muss." Das wäre bereits die zweite Beziehung der 26-Jährigen, die nach ihrem Ehe-Aus mit Liam Hemsworth (29) im August in die Brüche geht. Vor Cody war sie kurzzeitig mit Reality-Star Kaitlynn Carter (31) liiert.

Eine weitere Quelle erklärte dem Online-Portal zudem kürzlich, dass die Musikerin immer noch an ihrem Ex hängt. "Diese Romanze mit Cody und das konstante 'Schau her'-Verhalten sollte Liam provozieren – und ehrlich gesagt, hat das in der Vergangenheit immer funktioniert, weil er ein guter Typ ist, der sie liebt." Doch jetzt habe der Schauspieler genug davon und könne nur den Kopf schütteln, was Miley wiederum verrückt mache. Außerdem hat der Hunger Games-Star mittlerweile selbst eine neue Flamme.

TikTok / MileyCyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

SplashNews.com Miley Cyrus und Kaitlynn Carter

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

