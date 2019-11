Da hat wohl jemand null Bock auf Aufmerksamkeit! US-Model Hailey Bieber (22) muss damit leben, ständig im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen: Seitdem ihre Liebesbeziehung zu Justin Bieber (25) bekannt wurde, kann sich die Influencerin vor Schlagzeilen und Rummel kaum retten. Zwar gelingt es dem frischgebackenen Ehepaar oftmals, die ständige Beobachtung auszublenden und Ruhe zu bewahren. Doch als Hailey auf dem Weg zu einem Schönheitssalon schon wieder Fotografen entdeckte, die ihr folgten, brannten ihr wohl doch die Sicherungen durch, wie neue Aufnahmen zeigen.

Die Paparazzi verfolgten die Blondine bei ihrem Gang zum Friseur – den sie in einem sehr legeren Look antrat. Im weißen Jogginganzug und ungeschminkt schlenderte Hailey durch die Straßen. Doch beim Anblick der Fotografen schien die entspannte Stimmung schnell verflogen zu sein. Auf Fotos ist deutlich erkennbar, wie Hailey sich bewusst in die Richtung der Fotografen wendet – und das nicht mit freundlicher Miene. Ihre wütende Gestik dürfte Bände sprechen. Offenbar hatte die Beauty an diesem Tag die Nase voll vom andauernden Schnappschuss-Trubel.

Da konnte auch die anschließende Haarbehandlung den inneren Frieden nicht wirklich wieder herstellen. Im Salon wirkte Hailey ebenfalls sehr genervt von der immer noch andauernden, unfreiwilligen Foto-Session. Sie warf ihren Verfolgern vom Frisierstuhl aus immer wieder erboste Blicke zu.

ROL/X17online.com/ ActionPress Hailey Bieber beim Frisuer

Anzeige

ROL/X17online.com/ ActionPress Hailey Bieber in Beverly Hills

Anzeige

ROL/X17online.com/ ActionPress Hailey Bieber im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de