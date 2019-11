Dieser Islander ist ein alter Ochsenknecht-Freund! Die diesjährige Love Island-Staffel hatte so einiges zu bieten: Es wurde geflirtet, geknutscht und mächtig gestritten. Kein Wunder, dass das auch prominente Menschen vor die Mattscheiben zog. So äußerte sich unter anderem Natascha Ochsenknecht (55) nur zu gerne zum Geschehen in der Villa. Sie hatte aber auch noch einen anderen Beweggrund: Es nahm doch tatsächlich ein alter, guter Freund von ihr an dem Kuppelformat teil!

Beim Bunte New Faces Award Style erschien die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (27) in Begleitung von Sendungs-Sieger Sidney Wolf! Zwar spielten die beiden auch Seite an Seite in dem Format Ibiza Diary – das ist aber längst nicht der Ort ihres Kennenlernens! "Wir kennen uns schon sehr lange", verriet Natascha im Interview mit Promiflash. Sidney versuchte das noch direkt zu präzisieren: "Wir kennen uns jetzt bestimmt acht Jahre." Ochsenknecht-Tochter Cheyenne (19) habe er damals sogar noch als Kind erlebt. "Ich hätte jetzt gesagt, sogar noch länger! Also so um den Dreh auf jeden Fall", überlegte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin weiter.

Na, da ist es wohl eine Sache der Selbstverständlichkeit, dass Natascha Sidney in der Dating-Show ganz genau auf die Finger geschaut hat – und begeistert war: "Ich habe mich gefreut. Ich dachte: 'Endlich mal ein gescheiter Typ da drin.' Klar habe ich das dann auch immer geguckt. Wir sind Freunde." Das Male-Model gewann die Staffel sogar zusammen mit seiner Coupel-Partnerin Vivien Michalla. Die Liebe zerbrach aber einen Monat nach dem Finale.

Splash News Sidney Wolf und Natascha Ochsenknecht auf dem Bunte New Faces Award Style

Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Couple nach Tag 17

Splash News Sidney Wolf, Model

