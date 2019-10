Natascha Ochsenknecht (55) teilt gegen Ricarda Raatz aus! Am vergangenen Donnerstag verließ das brünette Model freiwillig Love Island – nachdem aufgedeckt worden war, dass Zuhause ein Nebenbuhler auf sie wartet. Eigentlich sollten die Islander am Ende der Episode entscheiden, wer nach Hause fliegen muss, doch Ricarda kam ihnen zuvor und warf die Flinte selbst ins Korn. Flirtshow-Fan Natascha vermutet dahinter eine eiskalte Strategie: Wollte sich Ricarda in letzter Sekunde noch reinwaschen?

Auf Facebook teilte Natascha ein Foto der "Love Island"-Truppe und schrieb dazu: "Wenn man weiß, dass man fliegt, dann versucht man eben mal, in letzter Minute seinen kaputten Ruf zu retten, indem man noch ganz schnell freiwillig geht", wetterte sie amüsiert gegen die Ex von Mischa Mayer. Dann auch noch zu behaupten, man wolle niemandem den Platz wegnehmen, mach das Ganze einfach nur noch zum "Witz of the Day".

Bei den Fans sorgte Ricardas überstürzter Abgang allerdings für gespaltene Gemüter: Freuten sich die einen diebisch darüber, dass man der Studentin das Handwerk gelegt hatte, gaben sich die anderen erzürnt, dass der Rest der Islander das Model am Ende regelrecht rausgeekelt habe. Was sagt ihr zu Nataschas Diss? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

AEDT/WENN.com Natascha Ochsenknecht im Mai 2019 in Berlin

RTL II Ricarda Raatz an Tag 22

Actionpress/ Nitzsche, Christian Natascha Ochsenknecht bei den New Faces Awards 2019

