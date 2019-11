Melissa und Philipp können ihr Glück offenbar kaum fassen! In der zweiten Folge der aktuellen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel gaben sich die Hamburger das Jawort. Nach der romantischen Sause und einer kurzen, aber schönen gemeinsamen Nacht ging es schließlich in die Flitterwochen nach Thailand – dort durften sie endlich reichlich Zeit zu zweit verbringen. Zurück in Deutschland, sind die beiden anscheinend immer noch ein Herz und eine Seele: Im Netz widmet die Yoga-Liebhaberin Philipp jedenfalls zuckersüße Zeilen, die Bände sprechen.

"Mein lieber Ehemann, du glaubst gar nicht, wie glücklich du mich machst", beginnt die 26-Jährige ihre Liebeserklärung auf Instagram, zu der sie ein Pärchen-Pic postete. Jeder Tag mit ihm sei bislang einzigartig und traumhaft gewesen. Der Fitness-Fan mit den strahlend blauen Augen mache sie einfach glücklich. "So vertraut, respektvoll und liebevoll, wie wir miteinander umgehen, kommt es mir manchmal so vor, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen, dabei sind es doch gerade mal ein paar Tage", schreibt die Blondine.

Auch der 32-Jährige schwärmt via Social Media von seiner Braut. Zu einem Schnappschuss, auf dem sich die Turteltauben aneinanderschmiegen, behauptet er: "Jeder Augenblick mit ihr ist ein Geschenk und ich schätze es jeden Tag. Lass diese Zeit nie zu Ende gehen!" Die Fans des Paares sind sich sicher: Die Zeichen stehen auf Happy End. Ob das tatsächlich eintrifft, wird sich am Ende der Staffel zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp während der Flitterwochen in Thailand

