Eva Longoria (44) weiß, wie sie ihre weiblichen Rundungen in Szene setzt! Die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin ist schon seit vielen Jahren auf den roten Teppichen der Welt zu Hause. Ob bei den Oscars oder den Golden Globes – die Schauspielerin sorgte in ihren sexy Roben stets für Blitzlichtgewitter. Und auch bei der The Global Gift Gala legte sie mal wieder einen echten Wow-Auftritt hin – unter anderem wegen ihres tiefen Ausschnitts.

Heiß, heißer, Eva! In ihrem bodenlangen Abendkleid mit Blumen-Print kam ihre Figur perfekt zur Geltung. Absoluter Blickfang: ihr Mega-Dekolleté. Aber die 44-Jährige ist natürlich ein echter Profi und wusste Nippel- oder Busenblitzer zu vermeiden. Ansonsten hielt sie ihren Look sehr schlicht – vermutlich auch, um nicht von ihren Kurven abzulenken. Komplettiert wurde ihr Red-Carpet-Style durch grüne Ohrringe.

Aber nicht nur Eva sah an diesem Abend zum Anbeißen aus, auch ihre Begleitung war ein echtes Sahneschnittchen. Sie posierte mit dem mexikanischen Sänger Carlos Rivera für die Fotografen. Die beiden sind aber nur gute Freunde. Schließlich ist Eva seit 2016 mit dem Geschäftsmann José Bastón verheiratet – und das ziemlich glücklich.

Eyepix / ActionPress Eva Longoria bei der The Global Gift Gala in Mexiko

Eyepix / ActionPress Carlos Rivera und Eva Longoria

Neil Warner/MEGA Eva Longoria und ihr Mann José Bastón in Cannes

