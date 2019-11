TikTok wird immer bunter! Anfänglich sah man auf der beliebten Lip-Sync-App vor allem jene Künstler, die das soziale Netzwerk schon nutzten, als es noch Musical.ly hieß, und zumeist mit Tanzvideos für virtuellen Beifall sorgten. Doch mittlerweile erobern immer mehr Stars und Sternchen das Medium für sich – und auch die deutsche Rap-Szene will den Anschluss nicht verlieren: Promiflash zeigt euch, welche Rapper schon im TikTok-Game sind.

So stößt man dort beispielsweise auf Loredana. Obwohl sie erst sieben Clips – zumeist Ausschnitte aus ihren Musikvideos – von sich teilte, trumpft sie schon mit stolzen 350.000 Followern auf. Ähnlich verhält es sich mit Farid Bang (33), der bisher nur ein kurzes Begrüßungsvideo hochlud. Dafür glänzen SSIO (30) oder Azad (45) mit deutlich mehr Einblicken in ihren Alltag als Gangster-Rapper: Die harten Jungs der Szene zeigen sich auf TikTok unter anderem beim Barbier, beim Hanteltraining oder beim Shisha-Rauchen. Besonders unterhaltsam sind die Postings der 257ers. Das Partykollektiv führt kleine Sketche auf und gibt kreative Tipps zum Öffnen von Bierflaschen.

Doch was sagen die Urgesteine der Plattform wie etwa Leoobalys (15) zu dieser Entwicklung? "Es ist auch mal was Neues, eine kleine Erfrischung, dass Sänger, Schauspieler oder andere Leute wie Heidi Klum auf der Plattform herumspringen. Ich finde es auf jeden Fall cool, ist mal was anderes", erklärte die Berlinerin im Promiflash-Interview beim Place to B Award 2019.

Instagram / loredana Rapperin Loredana Zefi

Sascha Steinbach / Getty Images Rapper Azad bei der Streetstyle@Gallery in Düsseldorf

Wenzel, Georg Leoobalys, TikTok-Star

