Läuten hier etwa bald die Hochzeitsglocken? Cheyenne Ochsenknecht (19) ist seit einigen Monaten wieder in festen Händen. Ihren neuen Freund will die Tochter von Natascha (55) und Uwe Ochsenknecht (63) aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten. Seit wenigen Tagen verbringt das verliebte Paar einen verturtelten Urlaub auf den Malediven – gingen die beiden da jetzt den nächsten Beziehungs-Schritt? Cheyenne zeigte im Netz jetzt einen auffälligen Ring!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 19-Jährige einen Screenshot von einer FaceTime-Konversation mit ihrer guten Freundin Lilith Becker. Offensichtlich hatte das Model ihr etwas Großes mitzuteilen. "Wenn du deiner besten Freundin ein Geheimnis erzählen musst", schrieb sie in den Beitrag und präsentierte einen kleinen Klunker an ihrem rechten Ringfinger. Ist Cheyennes Liebster etwa vor ihr auf die Knie gegangen?

Zu den Verlobungsgerüchten hat sich die kleine Schwester von Jimi Blue (27) und Wilson Gonzalez (29) noch nicht geäußert. Doch dass ihr Freund gut in ihrer Familie aufgenommen wurde, erzählte die Beauty vor Kurzem im Promiflash-Interview: "Er und meine Mutter sind manchmal ein besseres Team als ich und sie. Und mit meinen Brüdern versteht er sich auch super und das zählt."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne, Natascha, Wilson und Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

