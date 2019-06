Liebt Game of Thrones-Star Richard Madden (32) auch Männer? Früher gab es für solche Spekulationen keinen Anlass. Der Brite war von 2011 bis 2015 on und off mit seiner Kollegin Jenna Coleman (33) liiert. Bis Anfang 2019 war Schauspielerin Ellie Bamber die Frau an seiner Seite. Seit einiger Zeit sorgt aber vor allem eine Person für neue Liebesgerüchte. Und das ist Sam Smiths (27) Ex, Schauspieler Brandon Flynn (25). Jetzt äußert sich Richard erstmals zu den Spekulationen über sein Liebesleben.

Ausgerechnet die renommierte Zeitung The New York Times fragte den GoT-Star nach dessen sexueller Orientierung. Anlass war Richards Rolle im Biopic "Rocketman". Der 32-Jährige spielt darin Elton Johns (72) Manager. Ob er und Brandon ein Paar sind, wollte der Reporter von dem Schauspieler wissen. Der reagierte mit Schulterzucken. "Ich habe nie über meine Beziehungen gesprochen", erwiderte Richard. "Ich halte mein Privatleben einfach lieber privat."

Die Gerüchte wurden ausgelöst, nachdem wiederholt Paparazzi-Fotos der beiden Schauspieler aufgetaucht waren. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie sich angeblich ein Zuhause teilen. WG-Genossen oder Liebhaber? Richard behält das vorerst lieber für sich.

Getty Images Richard Madden im April 2019

Getty Images Brandon Flynn bei der Fashion Week in Paris

Getty Images Richard Madden bei den Evening Standard Theatre Awards 2018

