Bei The Voice Kids gibt es im kommenden Jahr einige Veränderungen! 2020 geht die Castingshow der Nachwuchs-Sänger in eine neue Runde: Während das Konzept der Sendung, die Moderatoren und die beliebten roten Stühle gleich blieben, ändert sich die Jury fast vollständig. Nur Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) hält die Stellung und bekommt vier neue Experten an ihre Seite – damit ist sie jetzt sogar die einzige Frau unter den Coaches.

Vier mal Männer-Power in der neuen "The Voice Kids"-Jury! Die beiden Rückkehrer Max Giesinger (31) und Sasha (47) waren beide unabhängig voneinander schon einmal ein Teil des Coaching-Teams. Aber auch in der neuen Staffel wird es laut Sat.1 nach dem Ausstieg von The Bosshoss wieder einen Doppel-Stuhl geben: Die Band-Kollegen Florian Sump (38) und Lukas Nimscheck von Deine Freunde sind die Jury-Neulinge – auf der "The Voice"-Bühne standen die beiden allerdings schon: 2019 überraschte die Jungs mit ihrem DJ den 11-jährigen Xaver und performten gemeinsam.

Deine Freunde machen Musik speziell für Kinder – damit dürften die Musiker für die kleinen Kandidaten sicherlich eine Bekanntheit sein. Florian Sump war der frühere Schlagzeuger der Popgruppe Echt. Seinen Sitznachbar Lukas kennt man als Moderator des Tigerenten-Clubs. 2012 brachte die Band mit Musikproduzent Markus Pauli ihr erstes Album auf den Markt.

