Erst vor wenigen Monaten hatte Max Giesinger (30) sein Castingshow-Comeback gefeiert. Sieben Jahre nach seiner Teilnahme bei The Voice of Germany, wo er in der ersten Staffel den vierten Platz belegt hatte, stieß er zur Junior-Variante dazu. Der 30-Jährige hatte Sasha (46) abgelöst und wurde neben Mark Forster (34) und dem Mutter-Tochter-Duo Nena (58) und Larissa Kerner zum Coach. Doch im kommenden Jahr muss The Voice Kids ohne Max auskommen!

Diese Nachricht bestätigte Max auf seiner Instagram-Seite: "Ich kann bei der nächsten 'The Voice Kids'-Staffel leider nicht dabei sein." Der Grund: Der "80 Millionen"-Interpret hat schlicht und einfach keine Zeit für ein solch umfassendes TV-Projekt. Der Sänger setzt seinen Fokus in den kommenden Monaten stattdessen wieder voll und ganz auf die Musik, sein drittes Album erscheint am 23. November. "Da es als Coach aber genau diese Aufmerksamkeit und viel Zeit bräuchte, kann ich in der kommenden Staffel nicht mitmachen", erklärte der Pop-Poet seine Entscheidung.

Mit seinen Schützlingen aus der Sendung stehe er noch immer in Kontakt. Der Singer-Songwriter hole sie sogar bei Konzerten regelmäßig auf die Bühne zu sich. Wer in die Fußstapfen von Max treten wird und ob die bisherigen Juroren wieder mit dabei sein werden, ist bisher nicht bekannt. Zumindest Marks Teilnahme dürfte nicht selbstverständlich sein. Er sucht momentan in der normalen "The Voice"-Ausgabe nach neuen Stimmen und sitzt außerdem in der Jury der Senior-Version.

Matthias Nareyek/Getty Images Die "The Voice Kids"-Jury und Moderatoren

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Max Giesinger bei den Kids' Choice Awards

MG RTL D / Robert Grischek Mark Forster, Sänger

