Miriam Höller (32) kehrt in ihren actionreichen Beruf zurück! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte immer eine ganz besondere – allerdings nicht ungefährliche – Leidenschaft: Sie arbeitete als Stuntfrau. Doch dann brach sie sich bei einem Action-Fotoshooting beide Füße – und war zum Aufhören gezwungen. Aber jetzt will das Model mit dem ersten Stunt nach ihrem Unfall ein Comeback feiern!

Auf Instagram präsentiert Miriam ein Foto von den letzten Vorbereitungen ihres Kostüms für den kommenden Stunt. "Die letzten Tage waren emotional sehr anstrengend und der Auftritt am Samstag wird es ganz sicher auch", schreibt die 32-Jährige dazu. Vor dreieinhalb Jahren habe sie das letzte Mal einen Auftritt dieser Art hingelegt – und noch heute spüre die Beauty die Folgen ihrer Verletzung: "Bei der Show werden wir tricksen, da ich nicht mehr richtig rennen und springen kann, aber das wird keinem auffallen", verrät das TV-Gesicht.

Nicht nur den folgenschweren Sturz musste Miriam damals verkraften: 2016 war ihr Freund bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Im November zeigte sich die Powerfrau gestärkt im Netz: "Wir sollten uns auf das fokussieren, was geblieben ist: Wertvolle Erinnerungen, die uns keiner mehr nehmen kann, Freunde, die noch immer da sind."

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Stuntfrau

Anzeige

Facebook / Miriam Höller Miriam Höller und Hannes Arch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de