So sieht wohl wahre Liebe aus! Schauspiel-Star Orlando Bloom (42) und Pop-Ikone Katy Perry (35) sind seit April 2018 ein festes Paar. Am diesjährigen Valentinstag kam es dann zur Verlobung, es sieht alles nach Wolke sieben aus. Der Brite, der bereits Vater ist, verriet kürzlich sogar, dass er sich mit Katy weitere Kinder wünsche. Wie sehr sich das berühmte Pärchen liebt, zeigte die "Teenage Dream"-Interpretin nun auch mit einem süßen Post im Netz!

Die 35-Jährige veröffentlichte nun einen Screenshot von einem FaceTime-Gespräch mit ihrem Verlobten bei Instagram. Darauf ist das künftige Ehepaar zu sehen, wie es sich durch die Kamera verliebt anlächelte. Zu diesem süßen Bild schrieb Katy: "Unsere Initialen sind zusammen OK. Und das werden wir auch sein." Zum Schluss versah sie ihren Text noch mit einem Herzen. Ihre Fans feiern dieses öffentliche Liebesbekenntnis und überhäufen Katy mit Lobeshymnen und guten Wünschen: "Wie kann man nur so süß sein? Ich liebe euch zusammen", kommentierte eine Userin.

Gegenüber Man About Town offenbarte Orlando allerdings auch, dass der Prozess hinter einer funktionierenden Beziehung schwieriger sei, als man vielleicht denken würde – und spielte damit wohl auch indirekt auf den einstigen Beziehungsstress mit Katy an: "In Hollywood wird einem diese perfekte Beziehung mit Ehe und Kindern verkauft. Was es aber eigentlich braucht, um das überhaupt zu erreichen, ist Kommunikation und Kompromisse", erklärte der 42-Jährige. Man müsse außerdem Freude in den kleinen Dingen im Leben finden.

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, November 2019

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

Jen Lowery / SplashNews.com Orlando Bloom, Schauspieler

