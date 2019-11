Shirin David (24) gibt alles für den perfekten Auftritt! Der Rapperin wird am Donnerstag eine ganz besondere Ehre zuteil: In Baden-Baden soll ihr am Abend ein Bambi überreicht werden. Der Medienpreis wird an die Influencerin in der Kategorie Shootingstar vergeben und soll ihre steile Karriere auszeichnen. Um auf der Bühne eine besonders gute Figur zu machen, hat die gebürtige Hamburgerin sogar abgenommen!

Im Bild-Interview verriet Shirin, dass sie sich einer strengen Diät unterzogen habe, damit ihr Kleid noch besser passt. "Ich habe in einer Woche vier Kilo abgenommen", offenbarte die Musikerin. Dafür hätte sie viermal die Woche Sport betrieben und ihre Ernährung umgestellt. "Ich habe auf Kohlenhydrate, so gut es geht, verzichtet. Morgens habe ich eine Scheibe Brot gegessen, das waren meine Kohlenhydrate des Tages. Dazu mittags und abends eine Gemüsesuppe", erklärte die 24-Jährige.

Doch das strikte Essverhalten fiel der "Gib Ihm"-Intrepretin alles andere als leicht: "Ich bin ja eigentlich der übelste Zuckermensch, der am liebsten das Dessert vor dem Hauptgang essen würde." Sie habe die ersten drei Tage sogar unter starken Zucker-Entzugserscheinungen gelitten. Nach der Show werde sie sich wieder normal ernähren.

Defrance Sängerin Shirin David

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David im März 2019

