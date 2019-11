Sie können die Finger einfach nicht voneinander lassen! Seit 2015 turtelt David Guetta (52) schon mit seiner schönen Model-Freundin Jessica Ledon herum. Neueste Bilder eines funkelnden Klunkers an ihrer Hand ließen dann die Gerüchteküche ordentlich brodeln, der DJ hätte kürzlich sogar um ihre Hand angehalten – ein offizielles Statement gab es dazu bislang allerdings noch nicht. Aber verlobt oder nicht, den zwei Verliebten scheint es richtig gutzugehen: Am Strand legte das Paar vor einigen Tagen eine wahre Fummel-Show hin!

Am Dienstagnachmittag wurden sie gemeinsam am Beach von Miami gesichtet. Das kubanische Model trug dabei einen knappen, gestreiften Bikini und präsentierte darin seinen durchtrainierten Körper. David war ebenfalls in Topform und konnte somit locker mit seiner jüngeren Freundin mithalten. Kaum waren sie im Meer angekommen, konnten die beiden auch schon die Finger nicht mehr voneinander lassen. Sie knutschten, was das Zeug hielt und alberten total verliebt miteinander herum. Das Pärchen strahlte über beide Ohren und lief Hand in Hand am Strand entlang.

Jessica zeigte in der Vergangenheit auch im Netz ganz offen ihre Liebe zu dem französischen Superstar. Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie pünktlich zum Valentinstag ein niedliches Kuss-Bild von sich und ihrem berühmten Freund. Dazu schrieb sie ihm eine süße Liebeserklärung: "Du bist für immer mein Valentin. Über alle Ozeane hinweg. 365 Tage im Jahr."

MEGA David Guetta und Jessica Ledon, November 2019

MEGA David Guetta und Jessica Ledon, November 2019

Instagram / jessledon Jessica Ledon und David Guetta, Februar 2019

