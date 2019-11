Neue Liebe, neue Frisur? Vergangene Woche wurde Nicole Scherzinger (41) bei einem romantischen Date mit Sport-Star Thom Evans (34) erwischt. Nachdem sie sich vor wenigen Monaten von Tennis-Spieler Grigor Dimitrov (28) trennte, soll die X Factor-Jurorin nun frisch verliebt in den Teilnehmer des Promi-Specials der Musikshow sein. Kommt mit der neuen Beziehung etwa auch frischer Wind in Sachen Styling? Nicole posierte jetzt jedenfalls bei einem Event mit frechem Pony.

Ohne ihren vermeintlich neuen Freund, dafür aber mit neuer Frisur spazierte die 41-Jährige bei der Gay-Times-Honours-Veranstaltung in London über den roten Teppich. Ob sie sich tatsächlich einen Pony schneiden ließ oder es sich nur um einen Clip-in handelt, war in dem Blitzlichtgewitter nicht zu erkennen. Mit dem neuen Look präsentierte sich Nicole aber gut gelaunt und selbstsicher vor den Kameras der Fotografen.

Zu ihrer angeblichen Beziehung mit Thom äußerte sich die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin bisher nicht. Gegenüber Sun on Sunday hatte ein Insider kürzlich berichtet, dass er das Paar bei einem Treffen beobachtet habe. Dabei soll die Chemie zwischen den beiden gestimmt haben. Offenbar haben sie schon seit mehreren Wochen Kontakt zueinander.

Getty Images Sportler Thom Evans

Backgrid/ ActionPress Musikerin Nicole Scherzinger

Getty Images Musikerin Nicole Scherzinger

