Sara Kulka (29) nimmt kein Blatt vor den Mund! Im Netz lässt die Zweifach-Mutter ihre Community regelmäßig an ihrem Leben mit den Töchtern Matilda und Annabell teilhaben. Dafür erntet sie von einigen Zuschauern auch immer öfter Kritik – besonders für ihre Einstellung zum Thema Stillen. Doch das Model lässt sich von all dem nicht unterkriegen: Jetzt will Sara anderen Frauen Mut machen!

"Das Stillen ist mein Herzensthema und ich möchte Mut machen", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin via Instagram. Trotz viel Empörung in den sozialen Netzwerken bereue die Beauty ihre Entscheidung nicht, die Angelegenheit vor vier Jahren öffentlich gemacht zu haben: "Es hat mir so sehr geholfen, andere stillende Frauen zu sehen", verriet Sara. Es gebe keine Beschränkung, wie lange man sein Kind stillen dürfe – das sollte jede Mutter selbst entscheiden.

Dieser Post soll das letzte Still-Bild der Blondine gewesen sein: Sie habe sich dazu entschlossen, ihre beiden Mädchen bis zum Alter von drei Jahren öffentlich beim Stillen zu zeigen. Doch auch danach wolle Sara nicht komplett auf das Milchgeben von ihrer Brust verzichten. "Wie lange wir noch diese wundervolle Zeit genießen, bleibt, wie auch bei Matilda, unser Geheimnis", teilte sie abschließend mit.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im November 2019

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model und Influencerin

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de