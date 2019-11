Nadine Klein (34) hat wohl endlich den Richtigen gefunden! Anfang 2018 suchte die Beauty als Bachelorette den Mann fürs Leben. Tatsächlich wirkten sie und ihr Finalist Alexander Hindersmann (31) anfangs superglücklich miteinander – doch nach nur wenigen Monaten zerbrach ihre junge Liebe wieder. Nach einiger Zeit als Singlelady ist die 34-Jährige inzwischen glücklich an ihren Freund Tim vergeben. Wie ernst sie es mit dem Hottie meint, beweist nun Nadines süße Liebeserklärung im TV.

Aktuell wetteifert die einstige Rosenverteilerin um den Sieg bei Dancing on Ice. Ergeizig, wie Nadine nunmal ist, trainiert sie sehr hart für ihre Performances. Und läuft im Training mal etwas schief, ärgert die Blondine sich mächtig – in solchen Fällen könne ihr Liebster sie dann am besten wieder runterholen. "Er tröstet mich dann immer, baut mich wieder auf", schwärmte sie in der aktuellen Folge und betonte dann sogar: "Tim ist mein Superheld und soll Vater meiner Kinder werden." Zwischen den beiden scheint es wirklich gut zu laufen!

Sogar das übliche Streitthema Eifersucht sei bei den Turteltauben nie ein Problem. Bei den heißen Posen, die Nadine und ihr "Dancing on Ice"-Partner Niko Ulanovsky bei ihren Auftritten einnehmen, würde so mancher Partner rot sehen – aber nicht Tim! "Ich habe Niko kennengelernt, ich habe seine Freundin kennengelernt. Ich weiß, dass das eine rein berufliche Beziehung ist", stellte er kürzlich im Sat.1-Interview klar. "Ihr müsst an einem gemeinsamen Strang ziehen und da muss natürlich auch eine gewisse Vertrautheit da ein, damit die Harmonie und die Show gut rüberkommt."

