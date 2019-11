Freut Bruna Rodrigues (26) sich etwa auf einen Sohn? Erst Anfang des Monats gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Voo ihren ersten Nachwuchs erwarten. Zu diesem Zeitpunkt wollen die werdenden Eltern noch nicht gewusst haben, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat. Das könnte sich nun geändert haben – Bruna selbst heizt die Gerüchteküche ein: Bekommt sie etwa einen Jungen?

Die Laufstegschönheit veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos von sich und verkündete, dass sie nun im sechsten Schwangerschaftsmonat angekommen sei. In dem Post fragte die 26-Jährige außerdem ihre Follower, welches Geschlecht sie vermuten. Viele User tippten tatsächlich auf einen Jungen. Brunas Antwort? Sie reagierte auf einige Kommentare mit denselben Emojis: einem Affen und mehreren blauen Herzen – in einer Nachricht schrieb sie zusätzlich sogar: "Kann gut sein!"

Die werdende Mama macht es also weiter spannend. Es ist allerdings auch gut möglich, dass sie noch immer nicht weiß, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt – das Model reagierte auch auf Mädchen-Schätzungen freudig. Aber was meint ihr: Welches Geschlecht erwartet Bruna? Nehmt an unserem Voting teil.

Instagram / bruna.rodrigues Voo und Bruna Rodrigues im November 2019

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues, Model

