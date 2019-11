Erst vor einigen Wochen wurden die Schauspieler Shay Mitchell (32) und Matte Babel (39) zum ersten Mal Eltern. Seit über zwölf Jahren ist das Paar bereits zusammen. Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Atlas Noa durchlaufen sie nun gemeinsam einen aufregenden Lebensabschnitt. Dabei geht Matte in seiner neuen Vaterrolle offenbar vollkommen auf, denn die 32-Jährige hat diesbezüglich nur lobende Worte für ihren Liebsten übrig!

"Er ist großartig, aber ich wusste immer, dass er ein unglaublicher Vater sein würde. Also, es ist wirklich cool, und er ist so ein Profi", schwärmte Shay in der ET-Show. Auch die Schwangerschaft hatten sie gemeinsam gemeistert – mit viel Humor. Trotz der ein oder anderen Meinungsverschiedenheit: Denn die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin hatte sich über Mattes unermüdliche Ratschläge zur Schwangerschaft geärgert, obwohl er sich als Mann kaum hatte vorstellen können, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein.

Zusammen mit ihrem Neugeborenen steht nun bereits der erste Trip für die frischgebackene Familie an. "Wir gehen nach Vancouver, um meine Oma zu besuchen, also ist dies der erste Ort, zu dem Atlas reist", erzählte Shay. Dort wollen sie gemeinsam Thanksgiving feiern.

Instagram / shaymitchell Matte Babel und Schauspielerin Shay Mitchell

Getty Images Shay Mitchell 2019 in Beverly Hills

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter

