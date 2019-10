Daniela Katzenberger (33) beweist wieder einmal Humor! Es ist kein Geheimnis, dass der Kultblondine egal ist, was andere über sie denken. Das zeigt sie ihren Fans und Hatern auch regelmäßig im Netz. Pünktlich zu Halloween gewährt die Frau von Lucas Cordalis (52) ihrer Community erneut einen persönlichen Alltag in ihr Leben und bringt damit wohl so manchen Follower zum Lachen: Sie ist nahezu ungeschminkt und anscheinend gerade erst aufgestanden!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige zum Gruselfest ein Selfie. Auf dem Bild hält Daniela mit Augenringen und abstehenden Haaren eine Kaffeetasse in der Hand. Dabei trägt sie einen Schlafanzug, der mit kleinen Handschuhen und Schals bedruckt ist. "Happy Halloween", wünscht die Katze ihren Fans.

Die sind wie immer begeistert von ihrer ehrlichen Art: "Schön, dass nicht nur ich morgens so aussehe", meint nur einer von vielen belustigten Usern. Was haltet ihr von Danielas Look? Stimmt unten ab in unserer Umfrage!

Getty Images Daniela Katzenberger in Köln, 2019

Getty Images Daniela Katzenberger

wcrART / ActionPress Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

