Evelyn Burdecki (31) sorgte für einen oben-ohne Auftritt von Jan Köppen (36)! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nahm am Freitag an Ninja Warrior Germany – Promi-Special teil. Damit die Blondine bei einem Sturz ins Wasserbecken nichts geschehe, passte Moderator Jan Köppen in einem Bademeister-Outfit à la David Hasselhoff (67) auf sie auf. Doch das behielt er nicht lange an: Für Evelyn zog der DJ obenrum blank!

Nachdem Jan sich in der Schwimmkluft zu dem Sportplatz begeben hatte, erklärte ihm die TV-Beauty: "Eigentlich ist David Hasselhoff ja immer oben ohne am Strand rumgelaufen. Ausziehen!" Darauf sprang dann auch das Publikum an – und konnte den 36-Jährigen wirklich dazu bringen, sein Shirt auszuziehen! Nur einem schien das ganze nicht besonders zu gefallen: Co-Moderator Frank Buschmann (54) meinte entsetzt: "Mach, dass es vorübergeht!"

Evelyn musste bei ihrem Lauf Jans Hilfe zwar nicht in Anspruch nehmen, landete aber trotzdem im Wasser. Gleich mit dem ersten Hindernis war sie ziemlich überfordert. Nach nur zwei Sprüngen rutschte sie von dem sogenannten Pendelbrett ab.

TVNOW / Markus Hertrich / RTL Evelyn Burdecki beim "Ninja Warrior Germany - Promi-Special", 2019

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich / RTL Die Kandidaten vom "Ninja Warrior Germany - Promi-Special", 2019

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de