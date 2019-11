Evelyn Burdecki (31) fiel bei Ninja Warrior Germany - Promi-Special ins Wasser! Der Reality-TV-Star nahm am Freitagabend an der Sonderausgabe des Wettkampf-Formats teil. Dort stellte die quirlige Blondine bereits vor dem Parkour-Antritt ihre Fitness unter Beweis und legte einige Liegestütze hin. Ob sie dabei bereits ihre ganze Energie verpulverte? In dem Parkour selbst war die scheinbar schon weg: Schon beim zweiten Sprung landete Evelyn im Pool!

Der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin machte bereits das erste Hindernis schwer zu schaffen: Sie hüpfte auf das erste der sogenannten Pendelbretter – und machte darauf erst einmal eine kleine Pause. Dann traute sie sich aber doch noch, zum zweiten Brett zu springen und rutschte dabei gleich ins Wasser! Im anschließenden Interview erklärte Evelyn dann, woran sie scheiterte: "Dann bin ich so ein bisschen ausgerutscht mit der Kniescheibe."

Die TV-Schönheit dürfte sich einen erfolgreicheren Ausgang erhofft haben: In einem Einspieler erzählte sie noch vor dem Parkour: "Der Dschungel hat mir schon beigebracht, man muss kämpfen, um zu überleben." In dem australischen TV-Camp war Evelyn erst in diesem Jahr – und holte sich dort sogar die Krone!

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

TVNOW / Markus Hertrich / RTL Die Kandidaten vom "Ninja Warrior Germany - Promi-Special", 2019

Getty Images Evelyn Burdecki

