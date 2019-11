Was für ein süßes Paar! Model Kaia Gerber (18) scheint total verknallt zu sein. Seit Oktober wird sie immer wieder in Begleitung des Comedian Pete Davidson (26) gesehen. Erst wurde Pete Anfang Oktober vor dem Apartment des Models gesichtet, dann beim gemeinsamen Dinner. Nun sind sie wieder von Paparazzi erwischt worden: in einer hippen Pizzeria. Langsam lässt sich wohl nicht mehr leugnen, dass zwischen den beiden etwas geht.

Die 18-jährige Tochter von Topmodel Cindy Crawford (53) und der Saturday Night Live-Moderator wurden zusammen in der Pizzeria Mozza in Los Angeles gesichtet. Händchen haltend kamen sie in dem Restaurant an und schienen sich in der Gegenwart des anderen pudelwohl zu fühlen. Sie wirkten “sehr süß und niedlich zusammen”, wie ein Augenzeuge dem Portal People berichtete, und sahen total “normal und glücklich” aus, verriet der Beobachter weiter.

Zwar äußerten sich die beiden bislang nicht selbst zu ihrem Beziehungsstatus. Allerdings sieht es ganz danach aus, als hätte Pete nach seinen gescheiterten Beziehungen mit Stars wie Ariana Grande (26), Kate Beckinsale (46) und Margaret Qualley (25) nun endlich sein Glück gefunden.

Getty Images Kaia Gerber, Model

Getty Images Pete Davidson, Moderator

Getty Images Kaia Gerber bei der Givenchy-Fashionshow 2019

