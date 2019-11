Aktuell flimmert die brandneue Staffel von Dancing on Ice über die TV-Bildschirme – und damit die Schritte für den großen Auftritt auch perfekt sitzen, wurde im Vorfeld natürlich ausgiebig trainiert. Während die aufwendigen Küren für die professionellen Eiskunstläufer kein Neuland sind, sind diese für die prominenten Kandidaten eine echte Herausforderung. Damit am Ende jede Kufe da ist, wo sie hingehört, werden sogar während des Auftritts vom Coach zahlreiche Anweisungen gegeben!

Bei ihrem Auftritt zeigte sich Klaudia Giez (23) in der dritten Live-Show von einer ganz neuen Seite. In sich gekehrt, verletzlich und nachdenklich schwebte sie übers Eis. Während die sonst so quirlige Brünette ausnahmsweise einmal die Ruhe in Person war, sah das bei ihrem Trainer Sévan Lerche ganz anders aus. "Sag mal, was hast du Klaudia da gerade alles erzählt? Du hast ja echt viel geredet während dem Tanz!", stellte auch Moderator Daniel Boschmann (39) fest, als das Trio auf die Jury-Wertung wartete. Wer nun glaubt, er habe seinem Schützling allein warme Worte zur Aufmunterung zugeflüstert, der irrt sich gewaltig: "Ja, alles Mögliche sage ich in dem Moment: 'Alles gut, alles gut', 'Guck mich an, guck mich an', 'Tanz mit mir', 'Konzentriere dich'", lüftete der Profi das Geheimnis.

Na, immerhin hat es Klaudia geholfen, denn sie belegte mit ihrem Eis-Partner nach der Jury-Wertung tatsächlich den dritten Platz. Insgesamt 19 Punkte staubte das Model ab – gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin erst vor wenigen Tagen während der zweiten Sendung verletzt hatte.

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de