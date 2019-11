Gemma Collins (38) hat ganz genaue Pläne! Erst im Oktober dieses Jahres sorgte die britische TV-Lady für eine Überraschung: Mit Hilfe einer strengen Diät soll sie stolze zwanzig Kilogramm abgespeckt haben! Doch damit nicht genug – in einem Interview verriet die Beauty jetzt den nächsten geplanten Meilenstein mit ihrem Partner James Argent (31): Die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin wünscht sich noch vor ihrem 40. Lebensjahr Nachwuchs!

Um sich ihren Wunsch zu erfüllen, habe die ehemalige Kandidatin der britischen Ausgabe von Dancing on Ice sogar medizinische Spezialisten in London engagiert, die sie beim Schwangerwerden unterstützen sollen: "Ich habe Leute in der Harley Street, die Kleinigkeiten in Ordnung bringen. Wenn ich bereit bin, bekomme ich ein Baby – und das werde ich lieben", teilte Gemma gegenüber Dailymail mit. Dabei habe sich die 38-Jährige geschworen, in den nächsten zwei Jahren Mutter zu werden. Zuvor wollen die Blondine und ihr Partner sich allerdings noch das Jawort geben und überschüssige Pfunde abnehmen.

Den genauen Plan für eine Schwangerschaft verriet das TV-Sternchen jedoch noch nicht. Aber allzu lange wird es nicht mehr dauern: "Gemma und Arg sind beide so glücklich wie nie zuvor und fühlen sich endlich so, als könnten sie ihre gemeinsame Zukunft planen", erzählte ein Insider The Sun.

