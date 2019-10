Gemma Collins (38) hat ordentlich abgenommen und präsentiert stolz ihre erschlankten Kurven in einem echten Hingucker-Kleid! Der britische TV-Star beweist in den vergangenen Monaten einen eisernen Willen: Mithilfe einer strengen Diät purzeln bei Gemma die Pfunde – inzwischen soll sie rund 20 Kilo leichter sein. Mit einem glitzernden Wow-Dress zeigt die Blondine nun allen, wie unendlich glücklich sie wirklich über ihren bisherigen Erfolg ist.

Ein Schnappschuss auf Instagram zeigt Gemma in einem Glitzer-Kleid: Durch die freien Schultern und einen Beinschlitz ist die Klamotte nicht nur sehr figurbetont, sondern vor allem auch ziemlich sexy. Doch es dürfte gar nicht unbedingt der Fummel selbst sein, der auf den ersten Blick ins Auge fällt: Es ist das breite und selbstbewusste Lächeln der 38-Jährigen, mit dem sie selbst ihr funkelndes Outfit überstrahlt.

Gemma verfolgt ein klares Ziel: "Ich wäre richtig glücklich, wenn ich weitere 38 Kilo abnehme, ich dann 76 Kilo wiege und Größe 42 trage", erklärte die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin kürzlich dem UK-Magazin The Sun. Um ihr Wunschgewicht zu erreichen, esse sie oft tagelang nichts – verspüre dank ihres Abnehmprogrammes aber auch keinen Appetit mehr: "Man denkt einfach nicht mehr über Essen oder Hunger nach. Es ist fantastisch!"

