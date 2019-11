Darauf haben ihre Fans gewartet! Marnie Simpson (27) und ihr Freund Casey Johnson (✝30) wurden Ende Oktober Eltern eines Sohnes. Die Geordie Shore-Darstellerin und ihr Liebster mussten sich jedoch ganz schön gedulden, bis sie ihr erstes Kind endlich in die Arme schließen konnten – der Kleine erblickte erst zwölf Tage nach dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt. Nun enthüllte Marnie endlich den Namen ihres Sprosses!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Britin nun das erste Familienfoto mit ihren beiden Männern und verkündete damit den Namen ihres Sohnes: Der Kleine heißt Rox und trägt den Nachnamen seines Papas. Dazu ergänzte sie: "Wir lieben dich so sehr, unser schöner Junge." Mindestens genauso angetan wie die Neu-Eltern waren auch Marnies Follower: "Was für ein schönes Bild. Er ist atemberaubend, schaut euch seine Haare an!", meinte nur ein User erstaunt.

Dabei hatte Rox keinen guten Start ins Leben. Nach der Entbindung verriet die 27-Jährige ihren Fans: "Ich hatte eine sehr schlechte Erfahrung mit der Geburt, es war eine traumatische Entbindung, die nicht so verlief wie geplant." Weitere Infos behielt Marnie jedoch für sich. Dem Foto nach scheint es Mutter und Kind mittlerweile jedoch blendend zu gehen.

Instagram / marns Marnie Simpson, November 2019

Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson

Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson, 2019

Anzeige

Wie gefällt euch der Name? Total toll! Nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de