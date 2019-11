Hat Justin Bieber (25) seine Mode noch im Griff? Der Sänger bleibt seinem Style eigentlich überwiegend treu und setzt meistens auf einen gemütlichen Lässiglook: Auch kurz nach ihrer Hochzeit zeigte er sich mit seiner Ehefrau Hailey (23) in Los Angeles schon wieder im XXL-Streetstyle. Doch jetzt hat es der Musiker scheinbar etwas übertrieben: Justin musste seine Hose auffällig davor bewahren, von seinem Hintern zu rutschen!

Auch zu einem Kirchenbesuch am Mittwochabend in Hollywood erschien der 25-Jährige in einem gewohnt legeren Outfit: Ein pinkfarbenes Shirt kombinierte der Star mit einer Jogginghose in der gleichen Farbe und schwarzen Schlappen, die von seiner eigenen Marke The House of Drew stammen. Doch das Unterteil wollte wohl nicht so recht sitzen: Mit einem festen Handgriff fixierte der "Baby"-Interpret den Bund in der Körpermitte.

Einen kleinen Hosen-Fauxpas hatte sich der Künstler auch im vergangenen September nach einem Gottesdienst geleistet: Die Paparazzi erwischten ihn diesmal zwar in Hemd und schicker Anzughose – doch der Kanadier hatte offensichtlich vergessen, den Hosenschlitz zu schließen!

