Milos Vukovic (38) wird sie vermissen! Seit 25 Jahren ist Petra Blossey (63) Teil des Unter uns Casts: Sie verkörpert die Figur der Irene Weigel. Erst am vergangenem Freitag schockierte sie ihre Fans mit der Neuigkeit, dass sie in der Vorabendsendung den Serientod sterben werde. Besonders ihre Kollegen waren entsetzt über ihre Entscheidung, die Serie zu verlassen. Milos, der in der Daily Soap Irenes Neffen Paco Weigel spielt, widmete ihr nun liebe Worte!

Auf Instagram teilte er am vergangenen Freitag ein Foto von sich und Petra und nahm Abschied mit einer rührenden Botschaft: "Liebe Petra, danke für die tollen 20 Jahre zusammen, du wirst mir sehr fehlen! Alles Gute für die Zukunft." Seitdem der ehemalige Let's Dance-Kandidat 2000 bei der Serie angefangen hatte, spielte er zusammen mit Petra zahlreiche Szenen. Durch die jahrelange Zusammenarbeit sind sie fast zu einer echten Familie geworden, wie die Hashtags #family #friends #team, die er seinem Post hinzufügte, belegen.

Auch eine andere bekannte Schauspielerin verabschiedete sich unter dem Post von Milos: Tanja Szewczenko (42). "Adieu... Du Mutter der Schillerstrasse", lautete ihre herzliche Botschaft. Die 42-Jährige war von 2002 bis 2005 selbst Teil der "Unter uns" Schauspieler-Crew.

Frederic Kern / Future Image Petra Blossey bei der Premiere von "Ich war noch niemals in New York"

Anzeige

MG RTL D / UFA Serial Drama / Daniela Klier Milos Vukovic, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Milos Vukovic und Tanja Szewcenko, Mai 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de