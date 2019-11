Am Freitagabend hieß es bei Dancing on Ice wieder einmal Abschied nehmen. Nach Jens Hilbert (41) erwischte es in der dritten Show diesmal Nadine Klein (34). Und das Aus der ehemaligen Bachelorette kam ziemlich überraschend – immerhin lieferte sie eine ganz solide Performance ab. Zahlreiche Zuschauer sind ziemlich stinkig und finden den Rauswurf der 34-Jährigen unfair. Mitstreiterin Klaudia Giez (23) lernte Nadine in den vergangenen Wochen gut kennen – was sagt sie zu dem Ganzen?

"Nadine ist leider raus und ich war megatraurig", verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Interview mit Promiflash. Nachdem die Entscheidung verkündet wurde, konnte Nadine ihre Enttäuschung und Tränen nicht mehr zurückhalten – und auch Klaudia nahm die Situation so sehr mit, dass sie glatt mit weinte. "Sie ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Sie und Lina sind wirklich gute Freunde für mich geworden. Ich habe die beiden sehr lieb gewonnen und einfach als tolle Menschen kennengelernt", schloss das Model ab.

Auch Lina Larissa Strahl (21) kann nicht fassen, dass Nadine und ihr Coach Niko Ulanovsky die Show verlassen mussten. "Ich fand euer Skate-Off wirklich schön und hatte – schon wieder – Tränen in den Augen. Ich liebe euch", erklärte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story und versicherte, dass sie das Duo unheimlich vermissen wird.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Oktober 2019

Getty Images Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

SAT.1/Julia Feldhagen Nadine Klein bei "Dancing on Ice" 2019

