In dieser Woche traute sich Fürstin Charlène (41) modisch was! In Monaco wurde am 19. November der Nationalfeiertag zelebriert. Zu dem feierlichen Anlass versammelte sich die Fürstenfamilie am vergangenen Dienstag am Palasthof. Dort stach die 41-Jährige sofort mit einem extravaganten, weißen Mantel-Outfit ins Auge. Noch am selben Tag schlüpfte die Frau von Fürst Albert II. (85) noch in ein zweites auffälliges Outfit: Sie trug zu einem abendlichen Event kein Kleid, sondern einen Hosenanzug!

Nach der offiziellen Versammlung am Palast ging es für Charlène und ihren Mann am Abend weiter zu einer Operngala. Dort präsentierte sich die Blondine sehr elegant: Zu einem schwarzen Anzug kombinierte sie eine hochgeschlossene, weiße Bluse – und hing sich eine Schärpe in den Nationalfarben Monacos um. Ihren Look rundete die Fürstin mit funkelnden Diamantohrringen ab.

Ihre Schwägerin Caroline von Hannover (62) gab sich bei dem Event etwas traditioneller: Sie trug ein bodenlanges, rotes Kleid. Um das Samt-Outfit band auch sie eine rot-weiße Schärpe. Bei dem Galaempfang im Opernhaus erhielten sie und Charlène Blumensträuße, die ebenfalls in den Nationalfarben gebunden waren.

