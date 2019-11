Wer ist denn hier mit seinem kleinen Vierbeiner unterwegs? Spätesten am Welthundetag zeigen viele Promis, wie sehr ihnen ihre Hunde am Herzen hängen: Im vergangenen Oktober postete zu dem Anlass unter anderem Guido Maria Kretschmer (54) einen süßen Schnappschuss mit seinen drei Barsoi-Damen. Auch ein anderer Celebrity bewies nun, gerne Zeit mit seinem Vierbeiner zu verbringen: Alessandra Ambrosio (38) drehte mit ihrem Haustier eine Runde an der frischen Luft!

Paparazzi erwischten das Model und einen Freund beim Gassi gehen mit ihrem braunen Labrador-Welpen. Der Kleine hatte sichtlich Spaß an dem Spaziergang und lief aufgeweckt voraus. Alessandra war dagegen in ein Schwätzchen mit ihrem Kumpel vertieft – und setzte bei dem Ausflug auf legere Kleidung: Die Brünette kombinierte eine Jogginghose mit einer Kappe und einer schwarzen Sonnenbrille.

Erst vor wenigen Woche präsentierte sich die 38-Jährige noch in einem aufwendigeren Outfit: Zu einer Halloween-Party schlüpfte sie in einen Einhorn-Ganzkörperanzug! Auf Instagram postete sie ein Foto von dem Look und schrieb dazu: "Oh, es ist Einhorn-Stunde."

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrem Hund im Oktober, 2019

SIPA PRESS / ActionPress Alessandra Ambrosio in Los Angeles im November 2019

ActionPress Alessandra Ambrosio, Halloween 2019

