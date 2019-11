Wie macht sie das nur? Hollywood-Star Salma Hayek (53) feierte erst im September ihren 53. Geburtstag – ihrem Aussehen nach zu beurteilen wirkt die Schauspielerin aber nicht einmal halb so alt. Auf den sozialen Medien zeigte sie wiederholt, wie toll man mit Anfang 50 strahlen kann: Ob in einem Badeanzug im Meer oder in einem figurbetonten Outfit bei einem Event. Auch mit einem Video, das sie am vergangenen Freitag mit ihren Fans teilte, sorgte sie jetzt für reichlich Begeisterung!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Salma einen kurzen Clip von sich, mit dem sie eigentlich nur den Sonnenuntergang festhalten wollte. "Es gab einen wunderschönen Sonnenuntergang, aber jedes Mal, wenn ich mein Gesicht in die Kamera hielt, hat es die Farben verschreckt", schrieb sie zu dem Beitrag – und witzelte so über sich selbst. Ihre Follower sahen das jedoch völlig anders, denn die "Kindsköpfe"-Darstellerin zeigte sich in dem Clip natürlich und ungeschminkt. "Der Sonnenuntergang war eifersüchtig auf deine Schönheit" und "Ich weiß nicht was schöner ist, du oder der Sonnenuntergang", schwärmten zwei Nutzer unter ihrem Post.

In ihrem Geburtsmonat bekam Salma sogar die Ehre, das britische Vogue Cover zu betiteln. Die September-Ausgabe dieses Jahres wurde eigens von Herzogin Kate (37) gestaltet und sie war es auch, die unter anderem auch sie für das Titelblatt ausgesucht hatte. Die Herzogin von Cambridge hatte der Schauspielerin persönlich über das Telefon die freudige Nachricht mitgeteilt: "Ich war komplett schockiert. Das habe ich so nicht kommen sehen."

Instagram / salmahayek Salma Hayek, November 2019

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

