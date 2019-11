Was funkelt denn da an ihrer Hand? Während der Paris Fashion Week 2016 war Kim Kardashian (39) Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Fünf maskierte Männer waren damals in ihr Appartement eingebrochen, hatten sie mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend Schmuck im Wert von mehreren Millionen Dollar erbeutet. Unter dem Diebesgut soll sich Kims Angaben zufolge auch ihr geliebter, zweiter Verlobungsring befunden haben. Ein Werbeclip sorgte jetzt unter Beobachtern für Spekulationen über ein Wiederauftauchen des Rings.

Auf den Werbeaufnahmen für ihren neuen Duft KKW Fragrance sieht man die Keeping up with the Kardashians-Beauty nämlich mit einem Klunker am Finger, der dem gestohlenen Ring äußerst ähnlich ist. Doch die 39-Jährige klärte jetzt auf: "Ich habe alle Schmuckstücke bei Lorraine Schwartz geliehen. Es war nett, alles für das Shooting bei ihr auszuleihen und nett, es danach wieder an sie zurückzugeben." Ihr millionenschwerer Verlobungsring von Ehemann Kanye West (42) ist also nicht wieder aufgetaucht.

Besagter Diebstahl des bedeutsamen Schmuckstücks hatte die beiden Mega-Stars aber nicht davon abhalten können, ihr Ehegelübde an ihrem fünften Jahrestag zu erneuern. Für ein Highlight der Feierlichkeiten sorgte unter anderem Söhnchen Saint, der seine Mama fragte, ob sie ihn heiraten wolle.

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Kanye West und Kim Kardashian im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Saint West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de