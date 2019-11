Love Island-Teilnehmerin Melissa (24) ist nach ihrer Show-Teilnahme weiterhin Single – und daran wird sich offenbar auch in nächster Zeit nichts ändern! Dabei sah es nach ihrem Exit ja eigentlich ganz gut aus, denn: Niemand Geringeres als Pietro Lombardi (27) warf ein Auge auf die brünette Beauty und traf sich sogar mit ihr. Über die altbekannte Kennenlernphase kamen die zwei allerdings nicht hinaus – generell ist Melissa aktuell nicht auf der Suche nach einem Partner.

Promiflash traf die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin beim Bambi 2019 zum Interview. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, einen unbekannten Mann aus dem Netz zu daten, erwidert sie: "Momentan habe ich keine Zeit, um jemanden kennenzulernen." Haben Melissa die vergangenen Wochen so sehr zugesetzt, dass sie den Männern erst einmal ganz abgeschworen hat? Nö, damit habe ihre Einstellung nichts zu tun. Wenn ihr ganz spontan Mr. Right über den Weg laufen und es sofort Klick machen würde, wäre das natürlich auch okay. "Ich bin so, wie ich bin. Und wenn es mich umhaut, dann haut es mich um", schließt sie ab.

Kein Wunder, dass Melissa momentan keine Zeit hat, auf Männerjagd zu gehen, schließlich hat sie aktuell alle Hände voll zu tun. Quasi über Nacht wurde sie dank "Love Island" zum absoluten Publikumsliebling – wird jetzt sogar zu Veranstaltungen wie der Bambi-Verleihung eingeladen. Und auch auf Instagram startet Melissa durch: Mittlerweile folgen ihr mehr als 426.000 Abonnenten.

Instagram / melissa_loveisland Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa, 2019

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Kandidatin Melissa beim Bambi 2019

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

