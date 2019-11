Die Let's Dance-Familie freut sich für Sabrina Mockenhaupt (38)! Die Langstreckenläuferin nahm Anfang des Jahres an der TV-Show teil und ist mit ihren Kollegen sogar aktuell auf Tanz-Tour! Am Samstag verkündete die 38-Jährige überraschend, dass sie ein Baby erwartet. Und das beglückt nicht nur sie und ihren Mann Kai Gregor – auch ihre ehemaligen "Let's Dance"-Mitstreiter gratulieren "Mocki" jetzt zur Schwangerschaft!

Auf Instagram hat Sabrina ihre Baby-News gepostet und damit eine Welle an Nachrichten ausgelöst: "Wow! Herzlichen Glückwunsch! Und wieso hast du es mir nicht gesagt? Warte ab, wenn ich dich erwische!", kommentiert Evelyn Burdecki (31). Auch die Profitänzerinnen Isabel Edvardsson (37) und Ekaterina Leonova (32) melden sich zu Wort: "Wahnsinn, liebe Mocki! Herzlichen Glückwunsch", schreibt Isabel. Ekats Worte lauten: "Herzliche Glückwünsche, mein Schatz! Ich freue mich so sehr für euch!"

In einem Bild-Interview zeigte auch der strenge Show-Juror Joachim Llambi (55) ein weiches Herz und drückte seine Freude für Sabrina aus: "Ich gratuliere natürlich herzlich! Das ist Mockis Jahr: Erst lernt sie bei uns tanzen, dann heiratet sie und jetzt kriegt sie auch noch ein Baby!" Für die "Let's Dance"-Tour sei die Schwangerschaft in seinen Augen auch kein Hindernis: "Schwanger tanzen ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich habe in meinen Workshops oft Frauen, die sogar noch im siebten Monat mit großem Babybauch tanzen."

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit ihrem Ehemann Kai Gregor

Actionpress/ Thomas Burg Ekaterina Leonova, Pascal Hens, Valentin Lusin, Ella Endlich, Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi

