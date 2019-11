Nach zwei Auftritten ist Nadine Kleins (34) Teilnahme bei Dancing on Ice vorbei. Am vergangenen Freitag musste sie wegen zu wenigen Anrufen von den Zuschauern in das gefürchtete Skate-Off. Dort trat sie gegen das Model André Hamann (32) an, der danach den Sieg einheimste. Für die Show hatte die ehemalige Bachelorette viel Zeit für intensive Trainingsphasen geopfert. Durch das Show-Aus hat sie nun wieder mehr Freizeit – was sie jetzt geplant hat, erzählte sie im Promiflash-Interview.

"Es ist ja nicht so, dass ich sonst nichts zu tun hätte. Ich gehe also ganz normal wieder meinen anderen Jobs nach und schlage wieder ein dosierteres Sportpensum ein, die letzten Monate waren körperlich definitiv anstrengend genug", erklärte sie gegenüber Promiflash. Über ihre zurückgewonnene Freizeit ist die gebürtige Münchnerin jedoch alles andere als froh. Sie hätte nämlich nicht damit gerechnet, dass sie die Sendung schon nach ihrer zweiten Kür verlassen muss: "Ich hab da mit Niko viel Herzblut reingesteckt, dass es jetzt von einem Tag auf den anderen vorbei ist, ist natürlich mehr als bitter für mich."

Trotzdem wird Nadine (34) "Dancing on Ice" weiter verfolgen und drückt vor allem Klaudia Giez (23) und Lina Larissa Strahl (21) die Daumen, die sie während ihrer Teilnahme sehr ins Herz geschlossen hat. Besonders gespannt ist die Influencerin darauf, was Eric Stehfest (30) noch auf dem Eis präsentieren wird. "Da ist bei einigen noch viel drin", betont die 34-Jährige.

