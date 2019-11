Bei Christin Kaeber läuft gerade alles rund, im wahrsten Sinne des Wortes! Die ehemalige Survivor-Kandidatin erwartet gerade mit ihrem Freund Leons ihre erste Tochter, die im Frühjahr das Licht der Welt erblicken wird. Im Netz teilt die werdende Mutter regelmäßig Fotos ihres wachsenden Babybauches mit ihrer Community, doch nun offenbart Christin: Sie fühle sich nicht immer wohl in ihrem schwangeren Körper.

Auf Instagram verrät die Polizistin, sich in den verschiedenen Phasen ihrer Schwangerschaft erst mit den anderen Umständen anfreunden zu müssen. Zwar liebe sie ihr Baby schon jetzt über alles, allerdings bringe eine Schwangerschaft auch viele Veränderungen mit sich. "Ich kann nicht behaupten, dass ich mich attraktiv oder stets wohl in meiner Haut fühle. Meist schaue ich mich im Spiegel an und kann gar nicht fassen, dass ich diejenige bin, welche unserer Tochter ein erstes sicheres Zuhause schenkt", gibt die ältere Schwester von Liz Kaeber (27) zu. Sie brauche bei jedem Schub Zeit, um die Veränderungen zu akzeptieren.

Unter ihren Bildern bekommt Christin täglich Komplimente für ihren Schwanger-Glow. In ihrem Post betonte sie: "Ich möchte damit nur sagen, dass eine Schwangerschaft ein wundervolles und einmaliges Erlebnis ist, aber nicht automatisch voraussetzt, dass man sich immer großartig dabei fühlt."

Instagram / christinkaeber Leons und Christin, November 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, "Survivor"-Kandidatin 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, November 2019

