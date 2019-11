Geht der Zoff zwischen Scooter Braun (38) und Taylor Swift (29) in die nächste Runde? Seit Monaten streiten sich die beiden um die Rechte der sechs Alben der Künstlerin, weil diese im Besitz des Managers sind und die Musikerin ihm vorwirft, ihr die Verwendung ihrer eigenen Musik zu verbieten. Für die American Music Awards am vergangenen Sonntag wurde jedoch eine Lizenzvereinbarung getroffen, die es Taylor erlaubte, ihre alten Songs zu performen. Im Moment konzentriert sich Scooter wieder auf seine anderen Schützlinge, die bei ihm unter Vertrag stehen: Der Inhaber des Labels Big Machine supportet öffentlich die neue Musik von TayTays Konkurrenten Justin Bieber.

Am vergangenen Donnerstag gab der 38-jährige Unternehmer den Bieber-Fans auf der Entertainment Industry Conference in der Hollywood Chamber of Commerce Anlass zu Hoffnung auf neue Musik des Künstlers. "Ich freue mich sehr, seine Stimme hört sich besser denn je an und er vermisst es. Er ist gerade in einer guten Phase und weiß, was wichtig ist. Ich glaube, er macht jetzt die Musik, die er machen möchte", verriet Scooter. Er setze Justin bezüglich seiner entstehenden Kreationen aber nicht unter Druck – dieser könne ihm sein neues Album vorspielen, wenn es fertig ist.

Scooters jetzige Lobeshymnen bieten erneut Zündstoff, da sich auch Taylor und Justin in den letzten Jahren immer wieder in die Haare bekommen haben. Zuletzt gerieten sie aneinander, als sich der "Boyfriend"-Interpret in dem Scooter-Swift-Drama öffentlich auf die Seite des Investors stellte. Ob Scooter aus diesem Grund bewusst Justin Biebers Musik pusht?

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Scooter Braun, Manager

ActionPress/Juliano-AZ/X17online.com Justin Bieber im November 2019

