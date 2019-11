Zieht da etwa ein Gewitter am ländlichen Liebeshimmel auf? Hinter Bauer sucht Frau-Teilnehmer Michael und Single-Lady Carina liegt eine emotionale Achterbahnfahrt. Eigentlich hatte der einsame Landwirt der Blondine einen Korb gegeben und sich stattdessen für ihre Konkurrentin Conny entschieden. Kurz darauf änderte der gebürtige Bayer jedoch seine Meinung, holte Carina zurück auf seinen Hof und umwarb sie dort sogar mit einem Liebesgeständnis. Jetzt sieht es erneut so aus, als bekäme diese Lovestory kein Happy End. Die beiden Reality-TV-Kandidaten scheinen gewaltigen Zoff zu haben.

"Na ja, ich bin im Endeffekt die Betrogene, was nicht so witzig ist, oder?", hört man die Blondine in einem kurzen Vorschau-Video zur kommenden Episode sagen. Die sogenannten Hofwochen der RTL-Kuppelsendung sind vorbei, weshalb es nun zum großen Wiedersehen nach der gemeinsamen Zeit auf den heimischen Höfen der Bauern kommt. Im Gespräch mit Inka Bause (51) hat Michael zwar die Gelegenheit, sich zu erklären – wird allerdings nach unentschlossenem Gestammel ziemlich barsch von Carina unterbrochen: "Komm auf den Punkt."

Was zwischen den vermeintlichen Turteltauben wohl vorgefallen ist? Immerhin hörte man die Hofdame zuletzt noch in den höchsten Tönen von dem Landwirt schwärmen. "Ich habe mich wirklich in Michael verliebt", beteuerte sie. Und auch Michael schien sich sicher, dass die Liebe der beiden fest verankert sei und bis in alle Ewigkeit gehen könne.

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael und seine Hofdame Carina, "Bauer sucht Frau" 2019

