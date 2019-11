Gibt es doch ein Happy End für Bauer Michael und Hofdame Carina? Ihre Lovestory gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt: Eigentlich hatte der Bauer sucht Frau-Single die Blondine nach Hause geschickt und sich im Zuge dessen für ihre Konkurrentin Conny entschieden. Ein Fehler, wie Michael augenblicklich feststellte: Er gab der Brünetten nachträglich den Laufpass und holte Carina zurück zu sich auf den Hof. Dort angekommen hielt sie den Landwirt zunächst auf Abstand, offenbart ihm in der aktuellen Folge jedoch ihre Gefühle: Carina hat sich in Michael verliebt!

"Ich bin so froh, dass du da bist. Das merkst du wahrscheinlich", überkommt es Michael auf einer Fahrradtour, die das potenzielle Paar zum Abschluss der Hofwoche macht. "Gefühlsmäßig habe ich schon sehr viel entwickelt. Also ich muss ganz offen gestehen: Ich habe mich in dich verliebt", beteuert der 30-Jährige weiter – und bringt Carina mit diesem Geständnis zum Strahlen. "Ich finde das sehr schön, dass du das so siehst. Mir geht es nämlich genauso. Ich mich auch in dich", erwidert sie und fällt Michael um den Hals.

"Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so etwas nach allem und vor allem so schnell passiert", zeigt sich Carina nach der Unterhaltung im Einzelinterview total verblüfft, versichert aber: "Ich habe mich wirklich in Michael verliebt!" Der Bayer kann sein Glück kaum fassen: "Unsere Liebe ist jetzt verankert und jetzt kann es nur noch ins Schöne und Unendliche weitergehen."

