Katherine Heigl (41) schwebt im absoluten Mama-Glück! Zur Rasselbande der Grey's Anatomy-Beauty und ihres Mannes Josh Kelley (39) gehören drei Kids: Ihre beiden Töchter Naleigh und Adalaide, die sie adoptiert haben, sowie Sohnemann und Nesthäkchen Joshua, den die Schauspielerin selbst zur Welt gebracht hat. Immer wieder betont die Beauty, dass ihre Kinder ihr alles bedeuten – auch in ihren Geburtstagsgrüßen an Naleigh schwärmt Katherine nun hemmungslos von ihrer kleinen Tochter.

Via Instagram teilte Katherine nun einige Eindrücke von den Feierlichkeiten ihres Sprösslings – in der dazugehörigen Bildunterschrift schüttete sie dann ihr Herz aus: "Mein kleines Mädchen ist heute elf geworden. ELF! Wann um alles in der Welt ist das denn passiert", versuchte die stolze Mama, ihre Gefühle auszudrücken. "Wann ist sie von einem pummeligen, süßen Baby, das in meinen Armen lag, zu einer wunderschönen jungen Frau geworden, die sich nun ihre ersten Ohrlöcher stechen lässt?" Naleigh würde sich durch zahllose tolle Eigenschaften auszeichnen. "Du bist so außergewöhnlich. [...] Du bist mein Lebenslicht. Du hast mir gezeigt, was Toleranz ist", lauten nur ein paar davon.

In einem beigefügten Video ist Naleigh dann auch tatsächlich beim Piercer zu sehen – tapfer lässt sie sich kleine Stecker in ihre Ohrläppchen jagen und ist hinterher sichtbar stolz. Offenbar gehören die neuen Ohrlöcher zu Naleighs Geburtstagsgeschenken.

Instagram / katherineheigl Joshua, Sohn von Katherine Heigl

Anzeige

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit ihren Töchtern Adalaide und Naleigh

Anzeige

Instagram / katherineheigl Katherine Heigls Tochter Naleigh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de