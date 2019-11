Verknallt wie die Teenager! Seitdem die Beziehung von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) öffentlich gemacht wurde, sieht man das Paar nur noch im Doppelpack. Die Hochzeit folgte rasch im Sommer dieses Jahres – und auch der Ehealltag konnte die Verliebtheit der beiden keineswegs abschwächen. Ihre Gefühle füreinander teilen sie nur zu gerne mit der Welt: Besonders deutlich machten Heidi und Tom ihre anhaltende Turtelphase nun auf dem Weg zu den American Music Awards!

Heidi wurde am Sonntagabend eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie durfte den Preis für das "Favorite Pop/Rock-Album" übergeben. Und zu diesem wichtigen Auftritt erschien sie natürlich nicht allein: Tom begleitete sie dabei selbstverständlich. Wie der Hinweg zur Veranstaltung aussah, zeigte die Blondine prompt ihren Followern auf Instagram – nämlich ganz schön verturtelt! Das Topmodel postete eine schwarz-weiße Bilderreihe von sich und ihrem Liebsten im AMA-Outfit. Tänzelnd, händchenhaltend und strahlend sieht man die beiden darauf ein Haus verlassen. Dazu gab es in der Bildunterschrift ein "Ich liebe dich" von Heidi an ihren Mann.

Auf dem Red Carpet zum Event wurde dann direkt weiter geschmust: In ihrem auffälligen Mini-Federkleid posierte die 46-Jährige nicht nur an der Seite ihres Musiker-Lovers – sie knutschte ihn auch immer wieder ab.

