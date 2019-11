Für Carina Spack würde Serkan Yavuz (26) offenbar alles tun! Obwohl die letzten Folgen von Bachelor in Paradise noch gar nicht ausgestrahlt wurden, sind in den vergangenen Wochen immer wieder Indizien aufgetaucht, die dafür sprechen, dass der Regensburger und die Blondine nach der Sendung gemeinsam durchs Leben gehen. Auch in der heutigen Episode turteln die zwei wieder im Paradies. Ihre Flirtformat-Kollegen sind überzeugt: Carina hat ihren TV-Partner längst um den Finger gewickelt.

"Was hat Carina gemacht mit dir? Die hat die Eier in der Hand bei dir", konfrontiert Marco Cerullo (31) Serkan. "Wenn Carina sagt: 'Mach!', dann drückt die so ein bisschen und dann springt er", fährt er fort. Dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren Rosen-Boy anscheinend im Griff hat, können auch die Zuschauer im TV verfolgen. "Zieh dich mal an", "Lass das – ich schwöre, du fängst dir eine", "Du musst das von deinem Bart wegmachen", lauten nur einige Ansagen Carinas an Serkan.

Jade Übach hat eine Erklärung: "Bei Serkan ist das halt so: Wenn er eine Frau mag, dann macht er alles für die." Dass bei dem Fußball-Fan die ersten Schmetterlinge im Bauch flattern, bestätigt er kurz darauf selbst. Im Interview gibt er zu, einfach gerne in Carinas Nähe zu sein.

