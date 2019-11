Susan Sideropoulos (39) plaudert aus dem Ehe-Nähkästchen! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Mann Jakob Shtizberg sind schon seit 23 Jahren ein Paar, 13 davon sogar verheiratet. In den sozialen Netzwerken gewährt die Schauspielerin ihrer Community regelmäßig Einblick in ihre glückliche Beziehung und schwärmt von ihrer besseren Hälfte. Aber was ist das Liebesgeheimnis der beiden? Das hat Susan jetzt im Promiflash-Interview verraten.

"Viel Happy Wife – Happy Life und andersrum, das reimt sich nur nicht. Man sollte dem Partner viel mehr gönnen, weil am Ende geht es einem besser, wenn es dem Partner gut geht", erklärte die 39-Jährige Promiflash bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden. Jakob lasse sie beispielsweise mal ausschlafen und das rät sie auch vielen andere Ehemännern: "Wenn sie eine Happy Wife haben möchten, am Wochenende einen Tag die Kinder übernehmen am Morgen." Es seien einfach Kleinigkeiten im Alltag, die dem Partner zeigen würden, dass man an ihn gedacht hat.

Auch die Zweisamkeit kommt bei Susan und ihrem Jakob nicht zu kurz. "Meine Kinder wissen das auch: Nach 20 Uhr ist Erwachsenen-Zeit und das läuft ganz gut", erzählte der einstige Serien-Star. Diese ungestörten Momente würden sie dann ganz unterschiedlich nutzen: "Netflix gucken, essen gehen oder einfach nur quatschen."

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Getty Images Susan Sideropoulos beim Bambi 2019

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob in Venedig

